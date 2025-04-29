Tepebaşı Belediyesi'nden Avni Anıl Anma Konseri

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği bestecilerinden Avni Anıl anısına konser verdi. Devlet sanatçısı ve Türk Sanat Müziği geleneğinin önemli isimlerinden İnci Çayırlı'nın da anıldığı konsere katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "İnci hocamın arkasında bıraktığı eserler, İdil hocam gibi korist arkadaşlarımız, müzisyen arkadaşlarımız hakkını ödeyemeyiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, özel konser programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda koro, Türk Sanat Müziği bestecilerinden Avni Anıl'ı anma konseri düzenledi. Konserde ayrıca 2021'de yaşamını yitiren Devlet Sanatçısı ve Türk Sanat Müziği geleneğinin önemli isimlerinden İnci Çayırlı da anıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Opera Salonu'nda gerçekleşen konsere, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra birçok müziksever katıldı. Ücretsiz olarak düzenlenen konserde koro, Avni Anıl'ın bestelediği eserleri seslendirdi.

"Hakkını ödeyemeyiz"

Konser sonunda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Avni Anıl, her yönüyle duygularıyla, karakteriyle, vicdanıyla çok iyi bir insandı. Kaybettiğimiz bir değerli isim de devlet sanatçısı İnci Çayırlı. İnci Hocanın da 10 yıl Eskişehir'imize emeği var. Gerçekten değeri yüksek bir insandı. İnci hocamın arkasında bıraktığı eserler, İdil hocam gibi korist arkadaşlarımız, müzisyen arkadaşlarımız hakkını ödeyemeyiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç da koroya katılarak "Gün Be Gün Yaşanan O Hatırayı" isimli parçayı seslendirdi.