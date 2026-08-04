Tepebaşı Belediyesi’nden katı atık bedeli açıklaması: Tarifeler "kirleten öder" ilkesine göre belirleniyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi’nden katı atık bedeli açıklaması: Tarifeler "kirleten öder" ilkesine göre belirleniyor

Tepebaşı Belediyesi’nden katı atık bedeli açıklaması: Tarifeler "kirleten öder" ilkesine göre belirleniyor
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Tepebaşı Belediyesi, evsel katı atık toplama ve taşıma bedeline ilişkin tartışmalara yanıt vererek tarifelerin yasal mevzuat ve net sistem maliyetleri üzerinden belirlendiğini duyurdu.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, kamuoyunda gündem olan Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Bedeli ile ilgili yasal mevzuat ve hesaplama kriterlerine dair kamuoyu duyurusu yayımladı. Açıklamada, tarifelerin Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde net sistem maliyetleri üzerinden belirlendiği kaydedildi.

Tepebaşı Belediyesi, son zamanlarda mesken ve iş yerlerinden tahsil edilen Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Bedeli'ne ilişkin kamuoyunda yer alan tartışmalar üzerine yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, ücretlendirmelerin yasal dayanakları, maliyet unsurları ve tahsilat süreçlerindeki dönem farklılıkları detaylandırıldı.

Belediyelerin katı atık bertaraf tesislerini kurmak, işletmek ve bu hizmetlerin maliyetlerini "kirleten öder" ilkesi doğrultusunda tarifelendirip tahsil etmekle yükümlü olduğu hatırlatılan duyuruda, ücretlerin Çevre Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'ne dayanılarak hazırlandığı ifade edildi.

TARİFELER NET SİSTEM MALİYETİ ÜZERİNDEN OLUŞTURULUYOR

Katı atık ücretlerinin belirlenmesinde hizmet alım, personel, araç-akaryakıt, bakım, amortisman ve işletme giderlerinin dikkate alındığı belirtilerek, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) gelirlerinin bu toplam tutardan mahsup edildiği ve kalan net tutarın abone gruplarına paylaştırıldığı vurgulandı.

FARKLI DÖNEM VE MALİYET HESAPLAMALARI

Farklı yıllara ait tahakkuk ve tahsilat süreçlerine açıklık getirilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılında ESKİ tarafından tahsil edilen evsel katı atık bedeli, 2024 yılı maliyetlerine göre hesaplanmış ve 2025 yılında uygulanıp tahsil edilmiştir. 2026 yılı tahakkukları ise 2025 yılı maliyetlerine göre hesaplanmıştır. Bu nedenle iki tahsilat farklı dönemlere ve farklı maliyet yıllarına aittir. 11.02.2025 tarih ve 88 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile evsel katı atık tahsilat yetkisi ilçe belediyelerine devredilmiştir."

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların ayrıntılı bilgiye ulaşabilmesi adına Tepebaşı ve Odunpazarı Evsel Katı Atık Tarife raporlarının belediye platformları üzerinden erişime açık olduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi’nden katı atık bedeli açıklaması: Tarifeler 'kirleten öder' ilkesine göre belirleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi’nden katı atık bedeli açıklaması: Tarifeler "kirleten öder" ilkesine göre belirleniyor - Son Dakika
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