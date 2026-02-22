Eskişehir'de Kız Öğrenci Misafirhanesi Açıldı - Son Dakika
Eskişehir'de Kız Öğrenci Misafirhanesi Açıldı

22.02.2026 10:13  Güncelleme: 11:34
Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü’nde hizmete açılan Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi, kadın öğrencilere güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sunuyor. 2025–2026 eğitim öğretim döneminde 19 öğrenciye ev sahipliği yapan misafirhane, ailelere de çocuklarını güvenilir bir ortama yerleştirmenin huzurunu yaşatıyor.

Kadın öğrencilerin konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi; aile ortamını aratmayan yapısı, sosyal donatıları ve uygun koşullarıyla dikkati çekiyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitim hayatına katkı sağlıyoruz"

"Üniversite gençliğimizin en temel sorunlarından biri olan barınma konusunda, sosyal belediyecilik anlayışımızla sorumluluk almaya devam ediyoruz. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmete açtığımız Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi, yalnızca bir konaklama alanı değil; kız öğrencilerimiz için güvenli, huzurlu ve aile sıcaklığında bir yaşam alanıdır. Depreme dayanıklı yapısı, sosyal donatıları ve uygun koşullarıyla öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin güvenle barınabildiği, ailelerin içinin rahat olduğu bir ortam sunmak bizim için çok kıymetli. Tepebaşı Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü gençlerimiz bize hem ailelerinin hem de Cumhuriyetin emaneti."

Deprem yönetmeliğine uygun hazırlandı

Aşağı Söğütönü Mahallesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan ve deprem yönetmeliğine uygun olarak iki katlı inşa edilen misafirhaneden 33 kişi faydalanabiliyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin de olduğu ve iki ile üç kişilik odaların yer aldığı misafirhanede öğrencilerin rahatlıkla ders çalışabilecekleri etüt odası, kütüphane, beraber vakit geçirebilecekleri salon, ücretsiz internetin yanı sıra çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve ütü gibi gereçler de yer alıyor. Ayrıca misafirhanenin çevresinde bulunan kamera sistemi ile öğrencilerin 7/24 güvenliği sağlanıyor.

Yeni başvurular kabul ediliyor

Şehit ile gazi yakını, yüzde 40 ve üzeri engeli olan öğrenciler ile lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan veya devlet koruması altında olan öğrenciler öncelikli olarak kayıt yaptırabiliyor. Oda-kahvaltıdan faydalanmak isteyenler 4 bin 881 TL, oda-kahvaltı-akşam yemeğinden faydalanmak isteyenler ise 6 bin 973 TL ücret ödüyor. Misafirhanede kontenjan olmasından dolayı yeni başvurular da kabul ediliyor.

Öğrenci dostu, akıllı binalarda konforlu, güvenli ve ekonomik bir yaşam alanı sunan misafirhaneye ilşişkin bilgi almak isteyenler, '0 (222) 211 40 00/8008' numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

