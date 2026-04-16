Tepebaşı'nda Kadınlar Fonksiyonel Antrenman ile Güçleniyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri yetişkin kursları yoğun katılımla devam ediyor. Fonksiyonel antrenman programına katılan kadınlar, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra spor yapıyorlar.

Tepebaşı Belediyesi'nin sağlıklı ve aktif yaşamı destekleyen çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanlarda, katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma fırsatı buluyor. Programda yer alan fonksiyonel antrenmanlar sayesinde kadınlar, günlük yaşamda sıkça kullanılan hareketleri doğru ve etkili bir şekilde uygulamayı öğreniyor.

Fonksiyonel antrenman, günlük yaşam hareketlerini temel alarak vücudu bir bütün olarak geliştirmeyi hedefliyor. Sadece kas geliştirmeyi değil; denge, koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılığı birlikte artırmayı amaçlıyor. Fonksiyonel antrenman günlük hareketleri kolaylaştırmada, tüm vücut kaslarını aktif çalıştırmada, denge ve koordinasyonu geliştirmede, yağ yakımını hızlandırmada, postürü (duruş) düzeltmede, günlük hayat kalitesini arttırmada büyük rol oynuyor.

Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen fonksiyonel antrenmanlara 2 grup halinde 37 kadın katılıyor. Katılımcılar, hem fiziksel olarak güçleniyor hem de sosyal bir ortamda spor yapmanın keyfini yaşıyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, her yaştan vatandaşın sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanması için spor faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.