Tepebaşı Belediyesi'nden Lösemili Çocuklar Haftası Farkındalığı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Lösemili Çocuklar Haftası Farkındalığı

Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında turuncu kurdele takarak farkındalık oluşturdu. Meclis toplantısında lösemili çocuklar için moral ve destek mesajları verildi.

07.11.2024 17:09
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri, Kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşiminde turuncu kurdele takarak Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturdu.

Tepebaşı Belediye Meclisi Kasım ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi, Erdoğan Aydoğmuş başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis üyeleri, her Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında turuncu kurdele takarak toplantıya katıldı.

Meclis toplantısının ardından hep birlikte fotoğraf çektiren üyeler, "Farkındalık yaratmak, yalnızca bilgi edinmekle kalmayıp, aynı zamanda duyarlılığı artırmakla ilgilidir. Bugün, her birimizin yapabileceği çok şey olduğunu hatırlamalıyız. Lösemi hakkında daha fazla bilgi edinmek, erken teşhisi teşvik etmek, tedavi süreçlerine dair insanları bilgilendirmek ve moral desteği sunmak bu adımların başında gelir. Birlikte, lösemili çocuklar için daha aydınlık bir gelecek inşa edebiliriz. Onların cesaretine ve kararlılığına şahitlik ederken, her birimizin güçlü bir destek olabileceğini unutmayalım" açıklaması yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Lösemili Çocuklar Haftası Farkındalığı - Son Dakika

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