Tepebaşı Belediyesi\'nden Mavi Bayrak Uygulaması ile Hijyen Garantisi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin, işletmelerin kendini yenileyen ve geliştiren kuruluşlar olması hedefiyle yürüttüğü Mavi Bayrak uygulaması devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı'na üye olan Tepebaşı Belediyesi, Mavi Bayrak uygulaması ile kalite ve hijyen konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor.

Mavi Bayrak uygulaması kapsamında işletmelerin; hijyen, kalite yönetimi, çevreci yaklaşım gibi kriterlere uyumu çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak, müşteri odaklı hizmet vermesi amaçlanıyor.

Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Eskişehir Lokantacılar Odası, Eskişehir Ticaret Odası ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası temsilcilerinden oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Bu çerçevede, ilçede bulunan Mavi Bayraklı 10 işletmede rutin denetimler gerçekleştirildi.