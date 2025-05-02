Tepebaşı Belediyesi'nden Özel Bireylere Destek: Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Hareket Eğitimi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde özel bireylerin fiziksel gelişiminin desteklenmesi amacıyla uzmanlar tarafından hareket eğitimi veriliyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde Eskişehirlilerin hizmetine sunulan Yunus Emre Spor Tesisleri, kent halkının spor hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Tesiste özel bireylerin fiziksel gelişiminin desteklenmesi amacıyla uzman eğitmeler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlere, haftada iki gün 4-12 yaş arası özel bireyler katılıyor.

Eğitimlere katılan özel bireyler, motor becerilerini, el-göz koordinasyonunu geliştirirken nesne kontrolünü ve alan farkındalığını da artıracak spor aktiviteleri yapıyor. Grup içerisinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve yardımlaşmayı da öğrenen bireyler, hem eğleniyor hem de spor yapmanın keyfini yaşıyor.