Tepebaşı Belediyesi'nden Özel Bireylere Destek: Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Hareket Eğitimi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Özel Bireylere Destek: Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Hareket Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi, Yunus Emre Spor Tesisleri'nde 4-12 yaş arası özel bireylere yönelik fiziksel gelişim destek programı düzenliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde motor beceriler, el-göz koordinasyonu ve grup çalışması gibi konular üzerinde duruluyor.

02.05.2025 13:11  Güncelleme: 15:45
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde özel bireylerin fiziksel gelişiminin desteklenmesi amacıyla uzmanlar tarafından hareket eğitimi veriliyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde Eskişehirlilerin hizmetine sunulan Yunus Emre Spor Tesisleri, kent halkının spor hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Tesiste özel bireylerin fiziksel gelişiminin desteklenmesi amacıyla uzman eğitmeler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlere, haftada iki gün 4-12 yaş arası özel bireyler katılıyor.

Eğitimlere katılan özel bireyler, motor becerilerini, el-göz koordinasyonunu geliştirirken nesne kontrolünü ve alan farkındalığını da artıracak spor aktiviteleri yapıyor. Grup içerisinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve yardımlaşmayı da öğrenen bireyler, hem eğleniyor hem de spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nden Özel Bireylere Destek: Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Hareket Eğitimi - Son Dakika
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