Tepebaşı'nda "Ramazan Sohbetleri" Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı'nda "Ramazan Sohbetleri" Başladı

23.02.2026 14:07  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 'Ramazan Sohbetleri' programı, yoğun katılımla Özdilek Sanat Merkezi'nde başladı. Başkan Ahmet Ataç, Ramazan'da manevi duygulara hitap eden bir program hazırlandığını belirtti.

(ESKİŞEHİR)Tepebaşı Belediyesi'nin "Ramazan Sohbetleri" programı, Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Sahnesi'nde yoğun katılımla başladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ramazan Sohbetleri'ne ilişkin değerlendirmesinde, belediyenin yıl boyunca sosyal ve kültürel çalışmalar yürüttüğünü, ramazan ayında ise manevi içerikli programlara özel önem verdiklerini belirtti.

"Vatandaşlarımızın manevi duygularına dokunacak bir program hazırladık"

Ataç, "Belde evlerimizde Kur'an meali derslerimiz hali hazırda devam ediyor. Hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda, yılın farklı dönemlerinde çeşitli kültürel ve eğitsel programlar düzenliyoruz. Ramazan ayı ise paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi olarak kendimizi yenilemenin ayıdır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın manevi duygularına dokunacak, onları düşünmeye ve hayatın anlamı üzerine yeniden tefekküre davet edecek bir program hazırladık. Ramazan Sohbetleri ile toplumumuzun her kesiminden insanı bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Gösterilen yoğun ilgi bizleri memnun etti" ifadelerini kullandı.

Ataç, ramazan ayı boyunca farklı konu ve konuklarla devam edecek programlara tüm Eskişehirlileri davet ederek, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu kültürel etkinliklerle pekiştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

İlk hafta salon tamamen doldu

Programın ilk haftasında salonun tamamen dolduğu, iki gün üst üste gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşların ramazan akşamlarını manevi içerikli sohbetlerle değerlendirme imkanı bulduğu kaydedildi. İlk programda Mürüvvet Aydın'ın "Vahiy ile Hayat İnşası, Kur'an'da Örnek Yaşam İlkeleri" başlıklı konuşmasında vahyin bireyin hayatındaki yeri ve Kur'an'ın ortaya koyduğu temel yaşam prensipleri ele alındı. Pazar günü ise Mustafa Çavdar, "İnsanı İnsana Anlatan Kur'an (İnteraktif)" başlıklı programla katılımcılarla buluştu.

Program, Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Sahnesi'nde cumartesi ve pazar günleri 20.00-22.00 saatleri arasında devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda 'Ramazan Sohbetleri' Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tuğba Özay ’bulutlara’ düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı
Galatasaray’ı korkutan tablo Galatasaray'ı korkutan tablo
Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden “İBB dosyasıyla birleşsin“ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 16:09:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda "Ramazan Sohbetleri" Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.