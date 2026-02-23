Tepebaşı'nda "Ramazan Sohbetleri" Başladı

(ESKİŞEHİR) – Tepebaşı Belediyesi'nin "Ramazan Sohbetleri" programı, Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Sahnesi'nde yoğun katılımla başladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ramazan Sohbetleri'ne ilişkin değerlendirmesinde, belediyenin yıl boyunca sosyal ve kültürel çalışmalar yürüttüğünü, ramazan ayında ise manevi içerikli programlara özel önem verdiklerini belirtti.

"Vatandaşlarımızın manevi duygularına dokunacak bir program hazırladık"

Ataç, "Belde evlerimizde Kur'an meali derslerimiz hali hazırda devam ediyor. Hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda, yılın farklı dönemlerinde çeşitli kültürel ve eğitsel programlar düzenliyoruz. Ramazan ayı ise paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi olarak kendimizi yenilemenin ayıdır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın manevi duygularına dokunacak, onları düşünmeye ve hayatın anlamı üzerine yeniden tefekküre davet edecek bir program hazırladık. Ramazan Sohbetleri ile toplumumuzun her kesiminden insanı bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Gösterilen yoğun ilgi bizleri memnun etti" ifadelerini kullandı.

Ataç, ramazan ayı boyunca farklı konu ve konuklarla devam edecek programlara tüm Eskişehirlileri davet ederek, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu kültürel etkinliklerle pekiştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

İlk hafta salon tamamen doldu

Programın ilk haftasında salonun tamamen dolduğu, iki gün üst üste gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşların ramazan akşamlarını manevi içerikli sohbetlerle değerlendirme imkanı bulduğu kaydedildi. İlk programda Mürüvvet Aydın'ın "Vahiy ile Hayat İnşası, Kur'an'da Örnek Yaşam İlkeleri" başlıklı konuşmasında vahyin bireyin hayatındaki yeri ve Kur'an'ın ortaya koyduğu temel yaşam prensipleri ele alındı. Pazar günü ise Mustafa Çavdar, "İnsanı İnsana Anlatan Kur'an (İnteraktif)" başlıklı programla katılımcılarla buluştu.

Program, Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Sahnesi'nde cumartesi ve pazar günleri 20.00-22.00 saatleri arasında devam edecek.