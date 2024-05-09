Tepebaşı Belediyesi Gönüllü Bahçeleri'nde 374 kişiye 13 bin 90 adet fide dağıtıldı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Gönüllü Bahçeleri'nde 374 kişiye 13 bin 90 adet fide dağıtıldı

Tepebaşı Belediyesi'nin Gönüllü Bahçeleri'nde hak sahibi 374 kişiye 13 bin 90 adet fide dağıtıldı. Başkan Ahmet Ataç, "Toprağa dokunmak insana çok iyi geliyor. Şimdi vatandaşlarımız emeklerini vererek bu fideleri ürüne dönüştürecek" dedi. Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 merkezde; emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri, vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

09.05.2024 16:33  Güncelleme: 16:44
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin Gönüllü Bahçeleri'nde hak sahibi 374 kişiye 13 bin 90 adet fide dağıtıldı. Başkan Ahmet Ataç, "Toprağa dokunmak insana çok iyi geliyor. Şimdi vatandaşlarımız emeklerini vererek bu fideleri ürüne dönüştürecek" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 merkezde; emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri, vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

2 Eylül, Mustafa Mansız, Selami Vardar ve Batıkent Gönüllü Bahçeleri'nde gerçekleşen fide dağıtımı kapsamında her hak sahibine 8 çeşit olmak üzere toplam 35'er adet fide verildi. Domates, salatalık, patlıcan, kıl biber, dolmalık biber, kabak kekik ve çilek fidelerinden hak sahiplerine takdim eden Başkan Ataç da vatandaşların verimli bir sezon geçirmesini diledi.

Başkan Ataç hak sahipleri ile sohbet edip yaptıkları bahçe çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ataç, şunları kaydetti:

"Tepebaşı Belediyesi olarak toprağa dokunmanın, insana çok iyi geldiğine inanıyoruz. İçinde doğa, çevre, toprak, üretim olan işleri çok seviyor ve bu projeleri keyif duyarak hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Gönüllü Bahçelerimiz de bizim için çok değerli bir proje ve Eskişehirli hemşehrilerimizin yoğun talebi var. Vatandaşımız Gönüllü Bahçeleri'ni çok seviyor. Gönüllü Bahçelerinden Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, emekli, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımız faydalanıyor. Toplam 52 bin 543 metrekarelik 4 adet Gönüllü Bahçe'mizden 158 engelli, 186 emekli, 17 gazi, 6 gazi yakını ve 7 şehit yakını olmak üzere toplam 374 vatandaşımız faydalanıyor. Bugün de 4 Gönüllü Bahçe'mizde 374 kullanıcıya 13 bin 90 adet fidenin teslimini yaptık. Toprağa dokunmak insana çok iyi geliyor. Şimdi vatandaşlarımız emeklerini vererek bu fideleri ürüne dönüştürecek. Onlar bu huzuru yaşarken biz de Tepebaşı Belediyesi olarak yanlarında olacağız. Bereketli bir sezon diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Gönüllü Bahçeleri'nde 374 kişiye 13 bin 90 adet fide dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Gönüllü Bahçeleri'nde 374 kişiye 13 bin 90 adet fide dağıtıldı - Son Dakika
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