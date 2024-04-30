Tepebaşı Belediyesi TSM Korosu, \'Bahar\' Konseriyle Eskişehirli Müzikseverlerle Buluştu

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, "Bahar" konseriyle Eskişehirli müzikseverlerle buluştu.

Tepebaşı Belediyesi TSM Korosu "Bahar" adlı konserle, İdil Çeliker'in şefliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Konsere Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Konserde bir konuşan Başkan Ataç, "Tepebaşı sanatın merkezi oldu. Burada İnci Çayırlı'yı da rahmetle anıyorum. Türk Sanat Müziğinin çok değerli hocasıydı. Bu koronun kurulmasında büyük emeği var. Şimdi bayrağı İdil Hoca aldı. Koromuz da çok iyi, keyifle Türk Sanat Müziği dinledik. Ben İdil Hoca'ma ve koroya teşekkür ediyorum. Günlerimiz müzikle dolsun, güzelliklerle dolsun" dedi.

Koro Şefi Çeliker de "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kadına değer veren, sanata değer veren çok büyük bir isim Ahmet Ataç bizim için. Biz size teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ataç da koroya katılarak "Arabaya Taş Koydum" isimli parçayı seslendirdi.