Tepebaşı Belediyesi Üreticilere Zirai Hastalık Uyarısı Yapıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin üreticiler için hayata geçirdiği Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi, Eskişehirli üreticileri zirai hastalık ve zararlılara karşı uyarıyor. Bölgede bugün elma karaleke hastalığı enfeksiyonunun tespit edilmesi üzerine Tepebaşı yetkilileri üreticileri ilaçlı mücadele konusunda uyardı.

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'ndan destek alarak hayata geçirdiği Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi'yle örnek çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

Eskişehir'de ilk defa uygulanan ve 5 farklı noktaya kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları oluşan herhangi bir hastalık ya da meteorolojik olaylara karşı üreticiye önceden uyarı vererek önlem almalarını sağlıyor. Bu kapsamda 29 Nisan Pazartesi günü (bugün) istasyonlardan alınan verilere göre, bölge genelinde elma karaleke hastalığı enfeksiyonunun oluştuğunun tespit edilmesi üzerine üreticiler bilgilendirildi.

Üreticilere, en kısa zamanda elma, armut ve ayvada ilaçlı mücadele yapılması yönünde öneride bulunan yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

"Elma küllemesinin de sorun olduğu bahçelerde her iki hastalığa da etkili olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir."

Kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları ve enfeksiyonla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0 (222) 211 40 00/3214/3219 numaralı telefondan ve Tepebaşı Belediyesi'nin https://www.tepebasi.bel.tr/ adresinden yetkililere ulaşabilecek.