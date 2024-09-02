Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların taleplerini başarıyla çözüyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların taleplerini başarıyla çözüyor

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların taleplerini başarıyla çözüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından oluşturulan Mavi Masa ve WhatsApp iletişim kanalları aracılığıyla, 2024 yılının ilk 8 ayında, vatandaşlar tarafından iletilen 26 bin 794 talebi başarıyla çözüme kavuşturdu.

02.09.2024 16:17  Güncelleme: 16:23
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından oluşturulan Mavi Masa ve WhatsApp iletişim kanalları aracılığıyla, 2024 yılının ilk 8 ayında, vatandaşlar tarafından iletilen 26 bin 794 talebi başarıyla çözüme kavuşturdu.

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturulan Mavi Masa ve WhatsApp hattı ile vatandaşlardan gelen istek, soru ve önerilere çözüm odaklı yanıt veriyor.

Vatandaşlarla kurulan tüm iletişim kayda alınarak ilgili birimlere aktarılması ve takibi yapılıyor. 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattı, vatandaşların geri bildirimlerini değerlendirerek işlemlerin sonuçlanması sürecinde köprü oluyor. Gelen müracaatlar, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak eksiksiz bir şekilde takibi yapılıyor. 2024 yılının ilk 8 ayında vatandaşlar tarafından iletilen 26 bin 794 talep çözüme kavuşturuldu.

Hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşuyor

Vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'ne Mavi Masa'nın yanı sıra WhatsApp uygulaması üzerinden de ulaşabiliyor. 0 532 131 30 32 numaralı hat üzerinden şikayet ve talepler hafta içi 08.00-20.00, hafta sonu ise 08.00-17.00 saatleri arasında yanıtlanıyor. WhatsApp üzerinden sunulan hizmet sayesinde, vatandaşlar karşılaştıkları sorunları anında iletebiliyor. Ayrıca, yaşadıkları durumu daha iyi açıklayabilmek için fotoğraf çekip gönderebiliyorlar. Öte yandan, belediyenin www.tepebasi.bel.tr adresinde bulunan canlı destek hizmeti aracılığıyla da vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında Mavi Masa personeline iletebiliyor.

Kaynak: ANKA

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