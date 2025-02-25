Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi'nden Sürdürülebilirlik Söyleşisi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi paydaşlığında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Ekohareket Projesi" kapsamında "Sürdürülebilirlik Nedir" söyleşisi düzenlendi. Söyleşide, Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürülebilirlik alanındaki örnek çalışmaları anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirilen çalışmalara destek vermeyi sürdürüyor. "Sürdürülebilirlik" kavramını daha geniş kitlelere tanıtmak, bu alandaki farkındalığı artırmak ve katılımcıları sürdürülebilir yaşam pratiğini benimsemeye teşvik etmek amacıyla Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşi, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşti.

Söyleşide, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon ve Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Başak Demiray konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşi öncesinde Ekohareket ekibini tanıtan kısa bir video gösterimi de gerçekleştirildi.

Söyleşide Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, "'Sürdürlebilirlik nedir?' sorusunun cevabını aradığımızda aslında kaynaklar sınırlı, verimli kullanmamız gerekiyor ve bizden sonraki kuşaklara bazı şeyleri bırakmak zorundayız. Sürdürülebilirliği en basit böyle tanımlayabiliriz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Başak Demiray ise Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği örnek projeleri anlattı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, sunumunda sürdürülebilirlik kavramını anlatırken katılımcıların karbon ayak izini ölçmeye yönelik de atölye çalışması gerçekleştirdi.