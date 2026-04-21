Tepebaşı'nda Afet Dayanışması Güçleniyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, yürüttüğü iş birliği temasları kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) yönetimini ziyaret ederek kapsamlı bir değerlendirme süreci başlattı.

Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, kurumlararası iş birliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen temaslar, hem teknik kapasitenin artırılması hem de afetlere hazırlık süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Yapı güvenliği ve risk azaltma masaya yatırıldı

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü yetkilileri, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) yönetimiyle bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmede, kentteki mevcut yapı stokunun durumu, olası afetlere karşı dayanıklılığı ve alınabilecek önlemler detaylı şekilde ele alındı.

Toplantının ana gündemini, özellikle Tepebaşı ilçesi sakinlerinin can ve mal güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar oluşturdu. Bunun yanı sıra Eskişehir genelinde risk azaltma stratejileri, bilimsel ve teknik veriler ışığında değerlendirildi.

Görüşmede; afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, arama kurtarma faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve risk azaltma odaklı projelerin yaygınlaştırılması konularında fikir birliğine varıldı. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde güçlü bir irade ortaya konulurken, iş birliğinin önümüzdeki süreçte daha da derinleştirilmesi hedeflendi.