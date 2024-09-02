Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul iş birliğiyle Yeryüzü Ekoloji Okulu atölyeleri başlıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul iş birliğiyle Yeryüzü Ekoloji Okulu atölyeleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul iş birliğiyle Yeryüzü Ekoloji Okulu atölyeleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu atölyeleri başlıyor. Proje, doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi ve sürdürülebilirliği amaçlamaktadır.

02.09.2024 16:21  Güncelleme: 16:28
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu atölyeleri,  başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Belediye Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini sürdüren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Okulda 9-29 Eylül arasında gerçekleşecek atölye çalışmaları arasında; bez çanta yapımı (18 yaş ve üzeri), fıstık insan-oyuncak yapım atölyesi (8-10 yaş), seramik masal atölyesi (8-10 yaş), Ebru atölyesi (18 yaş üstü) ve kukla yapım atölyesi (7-10 yaş) yer alıyor.

Belediye yetkilileri, kontenjanların sınırlı olduğu atölyeler hakkında bilgi almak isteyenlerin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne '0 (222) 211 40 00-30 87' numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul iş birliğiyle Yeryüzü Ekoloji Okulu atölyeleri başlıyor - Son Dakika

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