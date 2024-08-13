Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Yaz Kursları Yoğun İlgi Görüyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'ndeki yaz dönemi kursları, çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde her yaştan vatandaş için verilen kurslar tüm hızıyla sürüyor. Tesis bünyesinde hizmet veren cimnastik salonu, bu branştaki boşluğu dolduruyor. Tesisldeki yaz dönemi eğitimleri kapsamında 4-9 yaş arası 376 öğrenci, 16 grup halinde spor yapıyor. Cimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

Yunus Emre Spor Tesisleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, '0 (222) 335 51 85 ve 0 (535) 490 82 71' numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.