Tepebaşı Belediyesi, Konteyner Temizliği Çalışması Başlattı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artabilecek kötü koku, kirlilik, haşere ve çevre sağlığı risklerine karşı ilçe genelinde kapsamlı konteyner temizliği çalışması başlattı. Kırsal ve merkez mahallelerde toplam 10 bin çöp konteyneri modern araçlarla yıkanıyor, ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle harekete geçen Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde hijyen çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında kırsal ve merkez mahallelerde bulunan toplam 10 bin çöp konteyneri özel ekipmanlara sahip modern temizlik araçlarıyla yıkanıyor, ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor. Konteynerlerde biriken atık kaynaklı kirlilik, kötü koku, haşere ve böcek oluşumuna karşı yapılan temizlik çalışmalarıyla hem çevre sağlığının hem de halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Belirlenen program doğrultusunda mahalle mahalle sürdürülen çalışmalarla konteynerler temizlenerek yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor. Belediye ekipleri, özellikle yaz aylarında artış gösterebilecek kötü koku ve haşere oluşumuna karşı sahada yoğun mesai harcıyor.

10 BİN KONTEYNER MODERN ARAÇLARLA TEMİZLENİYOR

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, temizlik ve hijyen çalışmalarının kent yaşamı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Tepebaşı'nda halk sağlığını ilgilendiren her ayrıntıyı önemsiyoruz. Yaz aylarıyla birlikte çöp konteynerlerinde kötü koku, kirlilik ve haşere oluşumu gibi sorunlar artabiliyor. Biz de ekiplerimizle birlikte bu risklere karşı sahadayız. Kırsalda ve merkezde toplam 10 bin konteynerimizi modern araçlarla temizliyor, ilaçlıyor ve dezenfekte ediyoruz" dedi.

Ataç, çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini vurgulayarak, "Amacımız daha temiz sokaklar, daha sağlıklı mahalleler ve daha yaşanabilir bir Tepebaşı oluşturmak. Çevre temizliği bizim için doğrudan halk sağlığı meselesidir. Ekiplerimiz belirlenen program doğrultusunda mahalle mahalle çalışmalarını sürdürecek" diye konuştu.

Yetkililer, konteyner temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarının yaz dönemi boyunca program dahilinde devam edeceğini bildirdi.