Tepebaşı'nda 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Başkan Ataç'ı Ziyaret Etti

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin 6 farklı noktada hizmet veren erken çocukluk oyun merkezleri bünyesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Oyun Merkezi öğrencileri ise Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği erken çocukluk oyun merkezleri, çocukların en çok sevdiği mekanlar arasında öne çıkarak, hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye'nin 6 oyun merkezi bünyesinde yer alan çocuklar, birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirdi. 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar, Atatürk'e olan sevgilerini de dile getirdi. İsmail Hakkı Tonguç, Aşağı Söğütönü, Yarbay Hüseyin Vecihi, Hüsniye-Recep Uçkan ve Canan Şükran Şeker Erken Çocukluk Oyun Merkezleri'nde marşlar ve şarkılar söylendi. Çocuklar ayrıca hazırladıkları gösterilerle de 23 Nisan'ı kutladı.

"Atatürk'ün çocukları olmuşsunuz"

Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Oyun Merkezi öğrencileri ise Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Müzik eşliğinde makama giren çocukları Başkan Ataç karşıladı. Miniklerle sohbet eden Başkan Ataç, "Siz ne kadar güzelsiniz. Sizleri görünce neşemiz yerine geldi. Tam Atatürk'ün çocukları olmuşsunuz. Kırmızı beyaz renklerinizle, gülen yüzlerinizle, sağlıklı olmanızla, tam Atatürk'ün çocukları olmuşsunuz" dedi.

Ziyaret sonunda minikler, yaptıkları Atatürk portresini Başkan Ataç'a hediye etti. Makam ziyareti ardından minikler, müzik eşliğinde Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binası içinde dolaştı.