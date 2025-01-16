Tepebaşı'nda 5. Enerji Günleri Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda 5. Enerji Günleri Etkinliği Düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen '5. Enerji Günleri' etkinliği, 'Net Sıfıra Doğru' temasıyla enerji verimliliği alanında önemli katkılar sunmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte sektör temsilcileri bir araya gelerek enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji çözümleri üzerine bilgi paylaşımları yaptı.

16.01.2025 15:18
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından "Net Sıfıra Doğru" temasıyla düzenlenen '5. Enerji Günleri' etkinliği, sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte, enerji verimliliği ilgili çalışmalar anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi temiz enerji konusundaki çalışmalarına devam ederken, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğinde düzenlenen '5. Enerji Günleri' etkinliği ile enerji konusu ele alındı. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen etkinlik, "Net Sıfıra Doğru" temasıyla enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaları, meslek odalarını, dernekler ve sanayi işletmelerini bir araya getirdi. Etkinliğe Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, TMMOB EMO Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Şakar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, enerji sektöründen temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

"Belediye olarak enerji verimliliğinin farkındayız"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, "Bugün Enerji Günleri'nin 5'incisini düzenliyoruz. Biz net sıfıra doğru hedefinde sizlerin iş birliğini önemsiyoruz. Belediye olarak enerji verimliliğinin farkındayız. Birçok çalışmayı uzun süredir, sürdürülebilir olarak yapıyoruz" dedi.

"Net sıfır hedefi sadece politik bir söylemden ibaret değil"

EMO Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Şakar ise "Bu yıl ki etkinliğimizin teması, eski sistem enerji, kaynaklarının oluşturduğu olumsuzlukları minimize ederek yenilebilir enerji kaynakları sayesinde karbon emisyonunu azaltıp net sıfıra doğru ulaşma hedefine odaklanmıştır. Bu etkinlik ile sürdürülebilir enerji çözümleri, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamaları konusunda önemli bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Net sıfır hedefi sadece politik bir söylemden ibaret değil. Bizce bu hedef aynı zamanda önce kendimizin sonra ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolunda atacağı somut adımları da beraberinde doğurmalıdır. Bugün burada toplanan firmalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sanayi temsilcileri olarak güçlü bir iş birliği ağı kurarak çevreyi korumak adına daha etkili bir yol haritası oluşturacağımıza gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Sunumlar yapıldı

Etkinlikte daha sonra alanında uzman isimler katılımcılar ile buluşarak enerji konusuna ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Barry Callebaut'tan Murat Gümüşel enerji farkındalığı, Girişim Elektrik EuroPower firmasından Akgün Diker 5.1H kapsamında öz tüketime yönelik kurulan enerji santralleri izin ve yapım süreçleri, ESCON Enerji'den Serkan Oran sanayide enerji verimliliği ve teşvik, Espark'tan Özgür Önpeker, Orhan Varol binalarda enerji verimliliği, Win Solar firmasından Muhammed Abay 5.1C kapsamında enerji santrali süreçleri: İzinler, yapım aşamaları ve sınırda karbon düzenleme mekanizmasının etkileri konularında sunumlarını yaptı.

"Net Sıfıra Doğru" paneli düzenlendi

Sunumların ardından moderatörlüğünü Barry Callebaut'tan Murat Gümüşel'in yaptığı konuşmacı olarak ise Girişim Elektrik EuroPower firmasından Akgün Diker, ESCON Enerji'den Serkan Oran, Espark'tan Özgür Önpeker, Orhan Varol ve Win Solar firmasından Muhammed Abay'ın katıldığı "Net Sıfıra Doğru paneli gerçekleştirildi.

Programda katılımcılar da merak ettikleri soruları uzmanlarına yöneltme şansı buldu. Etkinlik süresince sektör temsilcilerinin yer aldığı stantlar da vatandaşlardan ilgi gördü. Alanda açılan 16 farklı stantta sektör temsilcileri, ürün ve teknolojilerini tanıttı. Firmaların yetkilileri ve vatandaşlar, etkinlikte dolayı memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda 5. Enerji Günleri Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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