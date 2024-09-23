Tepebaşı\'nda 6. Alzheimer Konukevi Açıldı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet veren Alzheimer Konukevi'nin 6'ncısı, düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Alzheimer hastalarımız burada bir araya gelince sosyalleşiyor ve bu da onlara çok iyi geliyor. Yaptığımız güzel işlere yenilerini eklemeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen 6'ncı Alzheimer Konukevi'nin açılışı törenle yapıldı. Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki açılışa Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, Belediye meclis üyeleri, hasta yakınları ve vatandaşlar katıldı.

"Büyük emek söz konusu"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları kaydetti:

"İlk görev dönemimde 1999-2004 arasında, istedim fakat olmadı. O zaman derneğimize destek verdik. 2009'da göreve geldiğimde ise TOKİ'den devralınan bu binaları kucağımızda bulduk. Binalarımızda bir takım düzenlemeler yaptık ve Alzheimer hastalığının tedavisine uygun hale getirdik. Bir tanesinin iç dizaynını yaptık, Alzheimer hastalarının yaşamına uygun olmasına dikkat ettik. O dönemde bu çalışmayı duyan Almanya'dan bir yönetici geldi, buraları gezdi, önerilerde bulundu. Sonra beni Frankfurt'ta merkezlerinde 4 gün misafir etti ve çok kritik yerleri gezdim. Mesela Engelliler Montaj Atölyemizi de bu sayede dönünce hayata geçirdik ve hala Türkiye'de tek olarak devam ediyor. 2014'te Avrupa Komisyonu'ndan Remourban projemiz ile 5 milyon avro hibe kazandık ve bu alanı akıllı kent haline getirdik. Rahmetli Melih Savaş'ın da çok emeği var, kendisini anmak isterim. Derneğimize de bu alanda 2 birim yer verdik. Burada maksimum 120 hastayı misafir edebiliyoruz. Pandemi dönemini de hiç kayıpsız geçirdik, bunda çalışma arkadaşlarımın büyük emeği söz konusu. Evde bakım elbette çok ağır, hasta yakınlarından bunu duyuyoruz. Şimdi gördüğümüz şu; hastalarımız burada bir araya gelince sosyalleşiyor ve bu da onlara çok iyi geliyor. Attığımız güzel adımları devam ettireceğiz."

Başkan Ataç bir merkezin daha müjdesini verdi

Başkan Ataç bir merkez daha yapılacağının müjdesini vererek, "Yeni bir binamız bitiyor, ayrı bir noktada. Yaklaşık 100 kişiyi kapsayacak yeni bir merkezimiz daha olacak. Hakikaten bazen düşünüyorum, ne kadar iyi etmişim. Hasta yakınlarından aldığımız memnuniyet dönüşleri çok önemli. Yaptığım işleri hem hekim gözü hem de belediyecilik gözü ile irdeleyerek değerlendiriyorum. Her detayına kadar da iniyorum, hekimlik misyonu insanın içinden çıkmıyor. O açıdan buralarda hekim arkadaşlarımızla çalışmak ve güzel işleri bu noktalara ulaştırmak çok güzel bir duydu. Bu güzel insanlarla birlikte çıktığımız yolumuza da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Boşluğu sosyal demokrat belediyeler dolduruyor"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da, "Türkiye Cumhuriyeti anayasasının değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir hükmü 'demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti' olduğudur. Ne yazık ki bunların hiçbiri bizde yok, sosyal devlet hiç yok. Yaşlılarımızın belli bir dönemden sonra en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan yoksun bir devlet var. İşte, o boşluğu sosyal demokrat belediyeler dolduruyor. Tepebaşı Belediyemiz doğru bir yatırım ile Eskişehir'de en temel ihtiyaçlardan biri olan Alzheimer merkezini açıyor ve gün geçtikçe de genişletiyor. O nedenle öncelikle Başkanımı ve yönetimi tebrik ediyor, kutluyorum. İhtiyacın giderildiği noktada, sosyal belediyeciliği en iyi şekilde yapan, geliştiren anlayışı tekrar tekrar kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal da "Tepebaşı Belediyemizin bu başarılı çalışmalarından dolayı Sayın Ahmet Ataç Başkanımızı ve tüm personelimizi kutluyorum" diye konuştu.

"Hasta ve yakınlarının imdadına koşuyor"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, "Böyle bir merkez, sevgi dolu, kucaklayıcı bir merkez hasta ve yakınlarının imdadına koşuyor, derdine çare oluyor. ve uzun yıllardır başarı ile yürütülüyor. Başkanımız Ahmet Ataç'ı, tüm personele en içten teşekkürlerimi tüm Eskişehirliler adına sunuyorum. Bizler de zaman zaman hasta yakınlarının müracaatlarına şahitlik ediyoruz. Tasarruf tedbirlerine rağmen tercihini bu merkeze bir birim daha eklemekten yana kullanan Başkanımızı kutluyorum" dedi.