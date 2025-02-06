Tepebaşı'nda 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybedenleri anmak için Yıldıztepe Kooperatifi öncülüğünde bir tören düzenledi. Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, depremzedeler ve vatandaşlarla birlikte saygı duruşunda bulundu.

06.02.2025 14:34
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Birimi, 6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene katıldı.

Yıldıztepe Kooperatifi tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybedenleri anmak için Tepebaşı Ulus Anıtı önünde tören düzenlendi. Depremin meydana geldiği saat 04.17'de düzenlenen törende, Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, TAK Birimi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, depremzedeler, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından bir konuşma yapan Yalnızoğlu, "İnsanın hayatında hatırlamak istemediği günlerden birini yaşıyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak deprem haberini alır almaz hazırlandık. Depremin yaşandığı gün saat 11.00 gibi de yaklaşık 60 kişilik bir ekiple olay yerine intikal ettik. O günden sonra daha da farkındalığımız arttı. Bu tür acı kayıpların yaşanmaması için önlemlerimizi artırıyoruz" dedi.

Yıldıztepe Kooperatifi Başkanı Hüseyin Barış ise "Depremin üzerinden tam iki yıl geçti. Ama hiçbir şey değişmedi. Acımız hala çok taze. Biz bu acıyı unutmayacağız. Kalbimiz tüm dostlarımızla beraber" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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