Tepebaşı'nda Atık Toplama Noktalarının Sayısı 23 Oldu

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, "El Birliğiyle Temiz Çevre Temiz Tepebaşı" sloganıyla oluşturduğu ambalaj atık toplama noktalarının sayısını 23'e çıkardı.
Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2009'dan bu yana sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile vatandaşlara bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor.
Tepebaşı Belediyesi, halkın desteğini artırarak atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm oranlarının yükseltilmesi amacıyla toplama sisteminde değişiklik yaptı. Değişiklik dahilinde ambalaj atıkları için toplama noktaları oluşturuldu. Oluşturulan toplama noktaları sayesinde vatandaşlar, evde ayrıştırdıkları ambalaj atıklarını belirlenen noktalara getirerek kolayca geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyor.
23 farklı noktada hizmet
"El Birliğiyle Temiz Çevre Temiz Tepebaşı" sloganıyla hayata geçirilen toplama noktaları, şöyle:
Aşağısöğütönü Mahallesi Muhtarlığı önü
Bahçelievler Mahallesi, Güllük Belde Evi, İmge Sokak No: 1/1
Çamlıca Mahallesi, Tepebaşı Belediyesi İsmail-Nihal Akçura Aşevi
Ertuğrulgazi Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi
Ertuğrulgazi Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri, Behiç Erkin Spor Tesisleri
Ertuğrulgazi Mahallesi, Ahmet Bilek Deneyimli Kafe, Gündeş Sokak, No: 14
Ertuğrulgazi Mahallesi, İncesu Caddesi, Süleler Parkı
Ertuğrulgazi Mahallesi, Karlıtepe Caddesi, 731. Sokak ile Doğruer Sokak kesişimindeki uzun parkın girişi
Ertuğrulgazi Mahellesi, Altınevler Cami karşısı
Kumlubel Mahallesi, Nasuh Akar Deneyimli Kafe
Sazova Mahallesi, Elmalı Konakları
Sazova Mahallesi, Hz. Ali Cami karşısı
Sazova Mahallesi Muhtarlığı
Şeker Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi
Şirintepe Mahallesi, Şehit Hüsamettin Ürün Parkı
Şirintepe Mahallesi Muhtarlığı
Şirintepe Mahallesi Sınır Park
Şirintepe Mahallesi Halil Eren Parkı
Uluönder Mahallesi Uluönder Muammer Uludemir Deneyimli Kafe
Yenibağlar Mahallesi, Sinan Alağaç Deneyimli Kafe
Yenibağlar Mahallesi, Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe
Yeşiltepe Mahallesi, Şht. Piy. Uzm. Çvş. Gürsel Demir Deneyimli Kafe Yeşiltepe Mahallesi Kökdere Sk. Mehmet Kenar Parkı
Zincirlikuyu Belde Evi
Yetkililer, atık toplama noktalarının sayılarının artacağı bilgisini verdi.
