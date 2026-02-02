Tepebaşı'nda Atık Toplama Noktalarının Sayısı 23 Oldu - Son Dakika
Tepebaşı'nda Atık Toplama Noktalarının Sayısı 23 Oldu

02.02.2026 14:54  Güncelleme: 16:06
Tepebaşı Belediyesi, “El Birliğiyle Temiz Çevre Temiz Tepebaşı” sloganıyla oluşturduğu ambalaj atık toplama noktalarının sayısını 23'e çıkardı.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2009'dan bu yana sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile vatandaşlara bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor.

Tepebaşı Belediyesi, halkın desteğini artırarak atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm oranlarının yükseltilmesi amacıyla toplama sisteminde değişiklik yaptı. Değişiklik dahilinde ambalaj atıkları için toplama noktaları oluşturuldu. Oluşturulan toplama noktaları sayesinde vatandaşlar, evde ayrıştırdıkları ambalaj atıklarını belirlenen noktalara getirerek kolayca geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyor.

23 farklı noktada hizmet

"El Birliğiyle Temiz Çevre Temiz Tepebaşı" sloganıyla hayata geçirilen toplama noktaları, şöyle:

Aşağısöğütönü Mahallesi Muhtarlığı önü

Bahçelievler Mahallesi, Güllük Belde Evi, İmge Sokak No: 1/1

Çamlıca Mahallesi, Tepebaşı Belediyesi İsmail-Nihal Akçura Aşevi

Ertuğrulgazi Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi

Ertuğrulgazi Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri, Behiç Erkin Spor Tesisleri

Ertuğrulgazi Mahallesi, Ahmet Bilek Deneyimli Kafe, Gündeş Sokak, No: 14

Ertuğrulgazi Mahallesi, İncesu Caddesi, Süleler Parkı

Ertuğrulgazi Mahallesi, Karlıtepe Caddesi, 731. Sokak ile Doğruer Sokak kesişimindeki uzun parkın girişi

Ertuğrulgazi Mahellesi, Altınevler Cami karşısı

Kumlubel Mahallesi, Nasuh Akar Deneyimli Kafe

Sazova Mahallesi, Elmalı Konakları

Sazova Mahallesi, Hz. Ali Cami karşısı

Sazova Mahallesi Muhtarlığı

Şeker Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi

Şirintepe Mahallesi, Şehit Hüsamettin Ürün Parkı

Şirintepe Mahallesi Muhtarlığı

Şirintepe Mahallesi Sınır Park

Şirintepe Mahallesi Halil Eren Parkı

Uluönder Mahallesi Uluönder Muammer Uludemir Deneyimli Kafe

Yenibağlar Mahallesi, Sinan Alağaç Deneyimli Kafe

Yenibağlar Mahallesi, Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe

Yeşiltepe Mahallesi, Şht. Piy. Uzm. Çvş. Gürsel Demir Deneyimli Kafe Yeşiltepe Mahallesi Kökdere Sk. Mehmet Kenar Parkı

Zincirlikuyu Belde Evi

Yetkililer, atık toplama noktalarının sayılarının artacağı bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA

