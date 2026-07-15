Tepebaşı Belediyesi'nden Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Asfalt Serim Mesaisi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Filo Sokak, Rüzgarlı Sokak ve çevresinde asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol ağını daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program doğrultusunda birçok mahallede eş zamanlı çalışma gerçekleştiren ekipler, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde de asfalt serim mesaisine devam ediyor.

Ekipler, Ertuğrulgazi Mahallesi Filo Sokak, Rüzgarlı Sokak ve çevresinde asfalt serim çalışmalarını yürütüyor. Bölgede kullanım ömrünü tamamlayan yol yüzeyleri yenilenirken, gerçekleştirilen çalışmalarla sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

İlçenin farklı noktalarında ihtiyaçlar doğrultusunda yol yapım, bakım, onarım, kaldırım düzenleme ve asfalt serim işlemlerini sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek çalışma programını şekillendiriyor.

Faaliyetlerin tamamlanmasıyla birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki ulaşım kalitesinin artırılması ve bölge sakinlerinin günlük yaşamının daha konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yertkililer, mevsim koşullarına uygun olarak hazırlanan çalışma programı kapsamında mahallelerde üstyapı çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.