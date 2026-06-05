Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, günlük kiralık apartlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince günlük kiralık apartlara yönelik denetim yapıldı.
Ahlak Büro Amirliğine bağlı 10 ekip ve 42 personelin görev aldığı denetimlerde, 52 işletme kontrol edildi.
Denetimlerde, toplam 768 günübirlik daireye yönelik kontrol yapıldı.
Evrak ve kimlik bildirimi yönünden gerçekleştirilen denetimlerde olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Tepebaşı'nda Günlük Kiralık Apart Denetimi - Son Dakika
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