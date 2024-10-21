Tepebaşı'nda İklim İzcileri Programı Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı kapsamında, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programı devam ediyor.

Tepebaşı İklim izcileri her pazar günü izcilik ve çevre çalışmalarına devam ediyor. Bu hafta izciler, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda JOTA-JOTI 2024 "Daha Yeşil Bir Dünya İçin İzcilik" parolasıyla bir araya geldi. JOTA JOYİ her Ekim ayının üçüncü hafta sonu tüm dünyadaki yaklaşık 500 bin izcinin katılımıyla gerçekleştirilen aktivite olarak dikkat çekiyor. Etkinlik kapsamında tüm dünyadaki izciler kısa dalga telsiz veya internet üzerinden birbirleriyle iletişim kurabiliyor.

Tepebaşı İklim İzcileri telsiz kullanımını, fonetik alfabeyi, güvenli internet kullanımını öğrenerek hem telsiz hem de internet üzerinden diğer şehirlerdeki izciler ile buluşarak arkadaş olma imkanı buldu.