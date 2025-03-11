Tepebaşı'nda Kadınlar Günü Etkinliği: Spor ve Sağlıklı Beslenme

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye personeline yönelik "Spor ile Sağlıklı ve Güçlü Kadınlar" sloganıyla sağlıklı beslenme, diyet ve hareket etkinliği düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda kadın personele yönelik sağlıklı beslenme, diyet ve hareket etkinliği gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen etkinlikte; alanında uzman kişiler tarafından sağlıklı beslenme ve diyet konusunda bilgi verildi.

Daha sonra Spor İşleri Müdürlüğü Rekreasyon Birimi tarafından günlük yaşamda uygulanabilecek egzersiz önerilerinde bulunuldu.

Etkinlik, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.