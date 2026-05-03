Tepebaşı'nda Meclis Toplantısı Eskişehirspor Maçı İçin Ertelendi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirspor-Ayvalıkgücü karşılaşması nedeniyle yarın yapılacak Belediye Meclis toplantısının, tüm partilerin ortak kararıyla 5 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu. Ataç, "Bugün mesele siyaset değil; mesele Eskişehir'dir, mesele bu şehrin ortak heyecanı ve ortak sevdası olan Eskişehirspor'dur" dedi.

Ahmet Ataç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Mayıs'ta Eskişehirspor'un Ayvalıkgücü ile karşılaşacak olması nedeniyle aynı gün gerçekleştirilecek Tepebaşı Belediyesi Meclis toplantısının; CHP, AK Parti, MHP ve BBP'li meclis üyelerinin ortak kararıyla ertelendiğini bildirdi.

Ataç, açıklamasında şunları kaydetti:

"4 Mayıs Pazartesi günü şehrimizin ortak değeri, sevdamız ve gururumuz Eskişehirsporumuz sezonun en kritik karşılaşmalarından birine çıkacaktır. Eskişehirspor, bu kentin sadece bir futbol takımı değil; yıllardır aynı tribünde omuz omuza sevinen, üzülen, umut eden binlerce insanın ortak yüreğidir. Böylesine önemli bir günde, tüm dikkatimizin, desteğimizin ve inancımızın takımımızın yanında olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, aynı gün gerçekleştirilecek Tepebaşı Belediyesi Meclis Toplantısı'na, siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun; CHP, AK Parti, MHP ve BBP meclis üyeleri olarak ortak bir kararla çoğunluk oluşturmayarak 5 Mayıs Salı gününe erteleme kararı alınmıştır."

Bugün mesele siyaset değil; mesele Eskişehir'dir, mesele bu şehrin ortak heyecanı ve ortak sevdası olan Eskişehirspor'dur. Bu karar, sorumluluktan kaçmak değil, tam aksine şehrimizin birlik ve beraberliğine sahip çıkma iradesidir. Çünkü bazı günler vardır ki, farklı düşünceler bir kenara bırakılır ve herkes aynı renklere, aynı umuda, aynı hedefe inanır. Tüm Eskişehir'i, bu büyük mücadelede takımımızın yanında olmaya, tribünde, sokakta, evinde yüreğini Eskişehirspor için atmaya davet ediyoruz. Bugün birlik günü, bugün destek günü, bugün Eskişehirspor için tek yürek olma günüdür. Başarılar Eskişehirspor. Bu şehir seninle."