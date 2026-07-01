Tepebaşı Belediyesi, Mobilya Atıklarını Belirli Günlerde Toplamaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, Mobilya Atıklarını Belirli Günlerde Toplamaya Devam Ediyor

01.07.2026 14:20  Güncelleme: 15:07
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Tepebaşı Belediyesi, mobilya atıklarının gelişigüzel bırakılmasını önlemek için pazartesi günü saat 16.00’ya kadar Mavi Masa’ya bildirim yapan vatandaşların atıklarını salı, çarşamba ve perşembe günleri adreslerinden alıyor. Kurallara uymayanlara idari işlem uygulanacak.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, mobilya atıklarının çevreye gelişigüzel bırakılmasını önlemek amacıyla atık toplama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların, her pazartesi saat 16.00'ya kadar Mavi Masa'ya bildirimde bulunmaları halinde mobilya atıkları, salı, çarşamba ve perşembe günleri oluşturulan program doğrultusunda adreslerinden alınacak.

Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde çevre temizliğinin korunması ve ortak kullanım alanlarının düzenli tutulması amacıyla kullanılmayan mobilya atıklarını belirli günlerde toplamaya devam ediyor. Uygulama kapsamında mobilya atıkları, belediye ekipleri tarafından salı, çarşamba ve perşembe günleri vatandaşların adreslerinden alınacak. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, her pazartesi saat 16.00'ya kadar Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa'nın 444 44 26 numaralı telefonunu arayarak, adreslerini ve atık miktarını bildirmeleri gerekiyor. Yapılan kayıtların ardından ekipler, oluşturulan program doğrultusunda belirtilen günlerde mobilya atıklarını teslim alacak.

GELİŞİGÜZEL BİÇİMDE ATANLARA İDARİ İŞLEM

Belediye yetkilileri; mobilya atıklarının kayıt oluşturulmadan sokağa, kaldırımlara, boş arazilere veya çöp konteynerlerinin çevresine bırakılmaması gerektiğini belirtti. Atıkların yalnızca bildirilen toplama günlerinde çıkarılmasının, çalışmaların düzenli ve verimli biçimde yürütülmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi. Talep oluşturmadan mobilya atıklarını gelişigüzel biçimde çevreye bırakanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulanacağı bildirildi. Uygulamayla çevre kirliliğinin azaltılması, izinsiz dökümlerin önlenmesi ve ortak yaşam alanlarının temiz tutulması hedefleniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çevreyi koruyan ve sürdürülebilir kent yaşamını destekleyen çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, Mobilya Atıklarını Belirli Günlerde Toplamaya Devam Ediyor - Son Dakika

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