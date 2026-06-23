Tepebaşı Genelinde İlaçlama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Tepebaşı Genelinde İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

23.06.2026 13:20  Güncelleme: 14:32
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Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek, karasinek ve diğer uçkun zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Parklar, açık alanlar ve kırsal mahallelerde larvasit uygulamaları da yapılıyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde sivrisinek, karasinek ve diğer uçkun zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Esentepe Mahallesi'nde de çalışan Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; parklar, açık alanlar, ağaçlık bölgeler ve ortak kullanım alanlarında kontrollü biçimde uygulama gerçekleştirdi. Çalışmaların, çevre ve insan sağlığı gözetilerek belirlenen saatlerde ve planlı şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar yalnızca bir bölge ile sınırlı kalmazken, program dahilinde Tepebaşı genelinde farklı noktalarda da ilaçlama faaliyetleri sürüyor. Özellikle yaz aylarında artış gösteren uçkun zararlıların kontrol altına alınması amacıyla yapılan çalışmaların düzenli periyotlarla devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan kırsal mahallelerde de sivrisineklerin üreme kaynaklarına yönelik larvasit uygulamaları gerçekleştiriliyor. Durgun su birikintileri, dere yatakları ve benzeri alanlarda yapılan bu çalışmalarla, zararlı popülasyonunun daha oluşmadan engellenmesi hedefleniyor.

Yetkililer, yürütülen tüm faaliyetlerde vatandaşların sağlığı ve yaşam konforunun ön planda tutulduğunu vurgulayarak, çevresel dengeyi koruyan yöntemlerle mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA

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