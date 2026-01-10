Tepebaşı'nda Teşvik Mekanizmaları ve Yeşil Dönüşüm Konuşuldu - Son Dakika
Tepebaşı'nda Teşvik Mekanizmaları ve Yeşil Dönüşüm Konuşuldu

10.01.2026 09:29  Güncelleme: 11:01
Tepebaşı Belediyesi'nin organize ettiği VI. Enerji Günleri, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm sürecini ele aldı. Etkinlikte sunumlar yapıldı ve katılımcılardan görüşler alındı.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin "Teşvik Mekanizmaları ile Yeşil Dönüşüm" sloganıyla düzenlediği VI. Enerji Günleri, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşti. Etkinlikte enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreci tüm yönleriyle ele alındı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen VI. Enerji Günleri, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte; kamu, özel sektör, meslek odaları ve vatandaşlar bir araya gelirken, teşvik ve destek mekanizmaları masaya yatırıldı. Birinci Enerji Günleri kapsamında; Carbon Denge Sürdürülebilirlik Müdürü Serhat Cengiz, BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Fatih Aydın ve Çevre Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilcisi Mesut Çiftçi tarafından sunumlar yapıldı. Sunumlarda; Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), emisyon yönetimi, enerji verimliliği yatırımları ile finansman ve teşvik olanaklarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Çalıştay ile görüşler alındı

Etkinlik çerçevesinde ayrıca firmalar ve meslek odalarına yönelik uygulamaya dönük bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, yeşil dönüşüm sürecinde karşılaşılan zorluklar değerlendirilirken, yerel düzeyde geliştirilebilecek destek mekanizmalarına ilişkin görüş ve öneriler alındı. Enerji ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları temsilcileri ve çevreye duyarlı vatandaşların katılım sağladığı VI. Enerji Günleri'nin kentte sürdürülebilir enerji bilincinin güçlendirilmesine ve paydaşlar arası iş birliğinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlandı.

Yerel Yönetim, Tepebaşı, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Teşvik Mekanizmaları ve Yeşil Dönüşüm Konuşuldu - Son Dakika

