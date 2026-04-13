Tepebaşı Belediyesi'nin Yeni Dönem Yüzme Kursu İçin Kayıtlar Başlıyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek 2026 Nisan dönemi çocuk ve yetişkin yüzme kursları için kayıtlar, 15 Nisan'da başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leed sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek çocuk ve yetişkin yüzme kursları için başvurular, 15 Nisan Çarşamba günü alınacak. Kurstan yararlanmak isteyen 5-17 yaş arası çocuklar ile 18 yaş ve üzeri yetişkinler uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi alabilecek.

Kurslara kesin kayıtlar, 15 Nisan Çarşamba günü çevrim içi olarak yapılacak. Eğitimlerin başlangıç tarihi ise 20 Nisan Pazartesi günü olacak.

Yüzme eğitimine kayıt olmak isteyenler, kayıt formuna 'https://tesis.tepebasi.bel.tr/' adresinden erişebilecek.

Ertuğrulgazi Mahallesi Ahmet Vefik Caddesi No: 53 adresinde hizmet veren merkezdeki yüzme kursuna ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar '0 (222) 310 39 45' numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.