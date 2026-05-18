Terme Belediye Başkanı’ndan 19 Mayıs mesajı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kul, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesinin milletin azim ve inancıyla tüm Anadolu'ya yayıldığını vurguladı.

19 Mayıs'ın bağımsızlık uğruna verilen onurlu mücadelenin ilk adımı olduğunu kaydeden Kul, "19 Mayıs 1919, aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin ilk adımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak yaktığı o ilk kurtuluş meşalesi, milletimizin sarsılmaz azmi ve inancıyla tüm Anadolu'yu sarmış, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gençlerin güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin en büyük güvencesi olduğunu belirten Kul, şunları kaydetti:

"19 Mayıs ruhunu bugün Terme'mizde ve ülkemizin her köşesinde gururla taşıyan gençlerimiz, geleceğimizin en büyük teminatıdır. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini yaşatacak olan sizlersiniz. Sizlere gönülden güveniyor, ecdadımızın emaneti olan vatan ve bayrak sevgisine sonuna kadar sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm hemşehrilerimin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."