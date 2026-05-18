Terme Belediye Başkanı WUF13'te

18.05.2026 12:14
Şenol Kul, sürdürülebilir kentleşme konularını tartışmak üzere Bakü'de düzenlenen forumda yer aldı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) katıldı.

Terme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı ve Azerbaycan hükümeti ortaklığında düzenlenen forumda sürdürülebilir kentleşme, konut krizi, iklim direnci ve şehirlerin geleceği gibi konular ele alınıyor.

Açılış töreninde konuşan Kul, yerel yönetimlerin yalnızca fiziki hizmet üreten yapılar olmadığını, aynı zamanda toplumsal güveni inşa eden kurumlar olduğunu belirtti.

Kul, dünyanın geleceğinin yalnızca başkentlerde değil mahallelerde de şekillendiğini vurgulayarak, insanı merkeze almayan hiçbir kalkınma modelinin kalıcı olmayacağını ifade etti.

Forumdaki temaslarını değerlendiren Kul, Bakü'de ele alınan insan odaklı kalkınma yaklaşımlarının Terme'de hayata geçirilecek projelere rehberlik edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

