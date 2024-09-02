Terme Belediyesi Okullarda Hijyenik Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Terme Belediyesi Okullarda Hijyenik Temizlik Çalışması Başlattı

Terme Belediyesi Okullarda Hijyenik Temizlik Çalışması Başlattı

Terme Belediyesi ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Okul bahçeleri ve çevresinde yabani ot temizliği yapılırken, okulların iç ve dış alanları yıkanarak hijyenik bir hale getiriliyor. Çalışmalar, tüm okulları kapsayacak şekilde planlanarak okul açılış tarihine kadar devam edecek.

02.09.2024 20:47
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Terme Belediyesi ekipleri, ilçedeki okullarda temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Bu kapsamda okul bahçelerinde ve çevresinde yabani ot temizliği yapılırken, okulların iç ve dış alanları yıkanarak hijyenik bir hale getiriliyor.

Terme Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, ekiplerin çalışmaları, ilçedeki tüm okulları kapsayacak şekilde planlanarak okulların açılış tarihine kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terme Belediyesi Okullarda Hijyenik Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika

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