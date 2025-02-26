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Terme'de kartpostallık kar manzarası

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı, şehri beyaz bir örtüyle kaplayarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. 5 gün aralıklarla süren kar yağışı sonrası, şehirdeki yüksek kesimler adeta beyaz gelinlik giydi.

Terme'de etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Terme ilçesi büyüleyici manzarasıyla dikkat çekti. Kar yağışı ile beyaza bürünen Terme'de, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığının yaklaşık 150 santimetreyi bulduğu dağlık alanlarda bazı vatandaşlar, ATV ve UTV araçlarıyla off-road yaparak, çocuklar kardan adam yaparak ve kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

"Termemize çok yakıştı"

Karın drone ile fotoğraflanan o büyüleyici güzelliğini ve doyumsuz manzarasını Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, sosyal medya hesabından paylaştı. Kul, "Kar Terme'mize çok yakıştı. Karın eşsiz dokunuşuyla huzurlu ve etkileyici bir manzaraya kavuştu" ifadelerini kullandı.

Paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.