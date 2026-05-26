Terme'de Kurban Bayramı Bayramlaşması

Terme'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Salıpazarı Kaymakamı ve Terme Kaymakam Vekili Ahmet Faruk Beyazıt, Terme Belediye Başkan Vekili Sezai Uzun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Devlet Hastanesini ziyaret edilerek görev başındaki personelin Kurban Bayramı kutlandı.