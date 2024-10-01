Terme\'de Kütüphane Açılışı

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Terme Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi'nde Resul Şahin Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Terme Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi'nde Resul Şahin adına yaptırılan kütüphanenin açılışı, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Tunahan Güzle, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, MHP İlçe Başkanı Ercan Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kul, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu değerli projeye katkı sunan herkesi gönülden kutluyorum. Eğitim adına atılan her adım, ilçemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır." dedi.