İlköğretim Haftası Terme'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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İlköğretim Haftası Terme'de Coşkuyla Kutlandı

Terme ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda konuşmalar yapıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

09.09.2024 14:47
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Terme ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlkokulu'nda devam eden programda konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, "Uzun bir sürenin ardından tüm kademelerde ve sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlamanın, İlköğretim Haftası'nı öğrencilerimizle birlikte kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz, yeni maarif modelimizle birlikte çocuklarımızın yetenek ve ilgilerinin dahilinde zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine öncülük edip milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir." dedi.

Belediye Başkanı Şenol Kul da "Gençler, çocuklar geleceğimiz sizlerin ellerinde. Öğretmenlerinizi dinleyin, çevrenizi izleyin ama siz kendi potansiyelinizi gerçekleştirin. Çünkü bu ülke sizin ellerinizde hak ettiği yerlere yükselecektir. Ben her şeyden önce çocuklarımıza Atatürk İlkokulu çocuklarımıza bir müjdeyi vermek istiyorum. Yağmur yağdığında beden eğitimi derslerini yapamayan öğrencilerimize okulumuza bir kapalı halı saha ihalesine başladık. Buradan bu müjdeyi vermek istiyorum. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Program halk oyunları gösterisi, günün anlam ve önemi ile ilgili şiirlerin okunması, ilk ders zilinin çalınması ve 4. sınıfların 1.sınıflara 'hoş geldin' çiçeği vermesi ile son buldu.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, ilçe protokolü, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Terme, Son Dakika

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