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Termometreler 42 dereceyi gösterdi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde hava sıcaklılarının 42 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sıcak hava etkili oldu. Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sıcak hava öğle saatlerinde 42 dereceye kadar yükseldi. Kentte vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, sıcaktan etkilenen hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.

Hava sıcaklığı sebebiyle sürekli yüzünü yıkayan Tamer Çekal, gün içinde sürekli serinlemeye çalıştığını söyledi. Çekal, uzmanların sıcak havalara da kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkamaması konusunda yaptığı uyarılara uyuması gerektiğini ifade etti.