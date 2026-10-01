Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiye ilişkin bilgi güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiye ilişkin bilgi güncellendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki kişiye ilişkin bilgi güncellendi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki kişiye ilişkin bilgi güncellendi.

"BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekli 1 listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "B-DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesinde yer alan kişiye ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.

Karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca alındı.

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiGüvenlikPolitikaGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:32:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiye ilişkin bilgi güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei