Terörsüz Türkiye İçin Ortak Yasa Teklifi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye meselesinde büyük bir merhale alındığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi, partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız." dedi.

Kurtulmuş, İstanbul Valiliği tarafından Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'nda gençler ve velilerle bir araya geldi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, ilk 1000'de yer alan 701 öğrencinin İstanbul'un çeşitli liselerinden çıkmasının ümit verici ve sevindirici olduğunu söyledi.

Dünyada her alanda büyük yarışların yaşandığı, ekonomiden siyasete, uluslararası sistemden teknolojiye kadar her şeyin tamamıyla yeniden yapıldığı bir dönemde, iddialı milletlerin üzerinde yükseleceği en önemli unsurun seçkin ve iyi yetişmiş bireyler olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye'de uzun yıllar seçkin bireylerin peşinde koşulmadı. Seçkinci bir anlayışla bir zümrenin Türkiye'yi yönetmesinin hesapları yapıldı ve hep bu yönde hareket edildi." diye konuştu.

Kurtulmuş, salonda İstanbul'un hemen her semtindeki liseden öğrencinin bulunmasının eski seçkinci anlayışın yerle bir edilmiş olduğunun çok açık bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda başarı deyince İstanbul'da 4-5, Türkiye'de 5-10 tane liseyi sayardınız. Şimdi Şırnak'taki, Hakkari'deki, Of'taki, Kastamonu'daki liselerimizden de fevkalade başarılı öğrenciler çıkıyor ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim alanındaki en önemli devrimlerden birinin, seçkinci eğitim anlayışının değişmesi olduğunu belirten Kurtulmuş, herkese eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmiş olmasının önemine dikkati çekti.

Dünyada kısa sürede köklü değişikliklerin yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, gençlere "Bu dünyada özellikle geleceğin Türkiye'sini hazırlayacak olan sizlerin fevkalade güçlü bir şekilde yolunuza devam etmeniz lazım." diye seslendi.

"Türkiye'nin son 25 yılda gerçekleştirdiği büyük işler var"

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin en büyük başarısının genç nesillere kazandırılan öz güven birikimi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde duyduğumuz en yaygın sözlerden birisi 'Yaptırmazlar, Türkiye olarak bunu yapamayız' anlayışıydı. Hangi alandan bahsetseniz onun gerçekleşmesi mümkün değildi. Neredeyse toplu iğneden herhangi bir basit teknolojik alete kadar her şeyi dışarıdan almak durumundaydınız. Çünkü elin oğlunu bizden daha değerli, daha akıllı ve zeki zanneden bir zihniyet Türkiye'de maalesef gençlerimizin üzerine kabus gibi çökmüştü. Şimdi bana sorarsanız, Türkiye'nin son 25 yılda gerçekleştirdiği büyük işler var. Yollar yapıldı, havaalanları yapıldı, köprüler yapıldı, teknolojide büyük atılımlar yapıldı ama bunların hepsinin üstüne 1 numaraya konulması gereken şey, Türkiye'de öz güven inşası gerçekleşti, gençlerimiz özgüvenli hale geldi."

Gençlerin önlerindeki uzun yol haritasını ciddi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, onlara bazı tavsiyelerde bulundu.

Kurtulmuş, konuşmasının devamında, Türkiye'nin bugün geldiği yer itibarıyla büyük mesafeler katettiğini bildirerek, ülkenin her ilindeki üniversitelerde 7 milyon öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.

Türkiye'de gerçekleştirilen NATO toplantılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

"NATO Meclis Başkanları Toplantısı'nı İstanbul'da yaptık. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde NATO Liderler Zirvesi Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Buraya geldiklerinde NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları Baykar Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ettiler ve orada kendilerine güzel bir sunum yapıldı. O sunumda o meclis başkanlarının tavırlarını ve yaklaşımlarını görmekten de iftihar ettiğimi söylemek isterim. Her birisi bundan birkaç sene evvel, birkaç 10 sene evvel, Türkiye için böyle çok uzakta yüksek idealler olarak görünen ülkelerin parlamento başkanlarının ve liderlerinin Türkiye'nin teknolojide geldiği yeri hayranlıkla, takdirle ve gıptayla izlediklerini gördüm ve bundan büyük bir iftihar duydum."

"Terör 40 yılı aşkın sürede on binlerce insanımızın canını aldı"

Kurtulmuş, Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisinin içeride birliği, dirliği tam manasıyla tesis etme mecburiyeti olduğunu vurgulayarak, Terörsüz Türkiye hedefinin, yeni, güçlü ve büyük Türkiye hedefinin en önemli duraklarından biri olduğunu kaydetti.

Terörün sona ermesiyle ülkenin her yerinde gencecik, pırıl pırıl zeki çocukların hayat yarışına eşit kulvarlarda katılmasının sağlanacağını, artık terörün verdiği zayiat yerine Türkiye'de kardeşliğin oluşturduğu iklimin verdiği olumlu havanın yaşanacağını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Terör, 40 yılı aşkın sürede on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit, gazi oldu. Türkiye'de yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık büyük bir ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde 'Acaba bölündük mü, bölünecek miyiz?' güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. Artık emperyalizmin senaryosu geride kalmış, bu milletin kendi yolunu açmasıyla birlikte devlet aklı ve millet vicdanı bir araya gelmiş, Terörsüz Türkiye meselesinde büyük bir merhale alınmıştır. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi, partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak, bundan sonra memleketimizin her yeri barışla kardeşlikle üretimle teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir."

Gençlere üniversite hayatlarına başarılar dileyen Kurtulmuş, onları ve ailelerini tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milletvekilleri, eğitimciler, veliler ve öğrenciler katıldı.