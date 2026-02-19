Ters Şeritte Giden Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ters Şeritte Giden Sürücüye Ceza

19.02.2026 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir otoyolunda ters şeritte giden sürücüye idari para cezası kesildi.

Nevşehir otoyolunda otomobiliyle geri geri giderek ters şeritte ilerleyen sürücüye idari para cezası uygulandı. Sürücünün otoyoldaki tehlikeli hareketler yapması otoyol kamerasına yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Ankara- Niğde Otoyolu Derinkuyu kavşağı mevkisinde M.K. isimli sürücünün otomobiliyle trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde ters istikamette gittiği belirlendi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler M.K.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uyguladı. O anlar ise otoyol güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Haber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nevşehir, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ters Şeritte Giden Sürücüye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:26:15. #7.11#
SON DAKİKA: Ters Şeritte Giden Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.