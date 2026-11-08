TESK Başkanı Yiğiner kasım indirimlerinin esnafın satış beklentisini artırdığını söyledi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, yılın en yoğun alışveriş dönemlerinden biri olarak öne çıkan kasım ayı indirimlerinde, perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafın satış beklentilerinin arttığını belirterek, "Özellikle kasım kampanyalarıyla hareketlenmesi beklenen piyasada esnaf, indirim döneminin müşteri trafiğine ve cirolarına olumlu yansımasını bekliyor." dedi.

Yiğiner, AA muhabirine, kasım ayıyla birlikte birçok sektörde indirim kampanyalarının başladığını söyledi.

Tüketicilerin alışveriş planlarını yeniden şekillendirirken küçük ve orta ölçekli işletmelerde de hareketlilik beklentisi oluşturduğuna dikkati çeken Yiğiner, giyimden ayakkabıya, elektronikten ev eşyasına kadar farklı ürün gruplarında gerçekleştirilen kampanyaların, özellikle alışverişlerini erteleyen tüketicileri mağazalara yönlendirdiğini bildirdi.

Yiğiner, "Yılın en yoğun alışveriş dönemlerinden biri olarak öne çıkan kasım ayı indirimleri, perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafın satış beklentilerini artırdı. Özellikle kasım kampanyalarıyla hareketlenmesi beklenen piyasada esnaf, indirim döneminin müşteri trafiğine ve cirolarına olumlu yansımasını bekliyor." diye konuştu.

Kasım indirimlerinin yalnızca büyük e-ticaret platformlarıyla sınırlı kalmaması, yerel işletmelerin de bu süreçten pay alması gerektiğini vurgulayan Yiğiner, perakende sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların kasım ayındaki indirim döneminin yıl sonu satışları açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

"Hem tüketiciye hem esnafa olumlu yansıyacak"

Satışlarda dönemsel hareketlilik yaşandığına işaret eden Yiğiner, "Esnafın ürünlerini makul fiyatlarla sunduğu kampanyalar müşteri ilgisini artırabilir. Kozmetik alışverişlerinde sunulacak küçük hediyeler özellikle kadın müşterilerin ilgisini çekebilir." ifadelerini kullandı.

Yiğiner, indirim döneminde fiyat rekabetinin yanı sıra ürün kalitesi, güvenilir alışveriş ve müşteri memnuniyetinin de belirleyici olacağına dikkati çekerek, tüketicilerin kampanyalardan yararlanırken dikkatli olmasını istedi.

Alışveriş öncesinde ürünlerin farklı satış noktalarındaki fiyatlarının karşılaştırılması, gerçek indirim oranlarının kontrol edilmesi ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınılması tavsiyesinde bulunan Yiğiner, "Kasım ayı boyunca devam edecek ve aralık ayında da yıl sonu için gerçekleştirilecek indirim kampanyaları, hem tüketicilerin bütçelerine hem de esnafın satışlarına olumlu yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğiner, mahalle ve sokağın ekonomisine katkı sağlayan esnaf ve sanatkarların da unutulmaması gerektiğini belirterek, her alışverişin yerel ekonominin güçlenmesine, istihdamın korunmasına ve toplumsal dayanışmanın devamına destek olduğunu kaydetti.