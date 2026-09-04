TESKİ 35 yeni kuyuyla 160 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TESKİ 35 yeni kuyuyla 160 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak

TESKİ 35 yeni kuyuyla 160 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), kent genelinde yaklaşık 35 yeni kuyu açarak içme suyu sistemini güçlendirmeyi hedefliyor. Kuyuların devreye alınmasıyla saniyede 370 litre ilave su sağlanacak ve yaklaşık 160 bin kişinin günlük su ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), kent genelinde içme suyu kaynaklarını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 35 yeni kuyunun sisteme kazandırılması için çalışma yürütüyor.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, kentin artan içme suyu ihtiyacının karşılanması ve mevcut su kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla yeni kaynakların sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Tekirdağ genelinde yaklaşık 35 yeni kuyunun açılmasın planlanıyor.

Kuyuların devreye alınmasıyla saniyede toplam 370 litre ilave suyun içme suyu sistemine kazandırılmasının öngörülüyor.

Yeni kaynaklardan temin edilecek suyla yaklaşık 160 bin kişinin günlük su ihtiyacının karşılanmasının planlandığı ifade edildi.

TESKİ'nin, yeni su kaynaklarını kente kazandırarak kentin mevcut içme suyu ihtiyacının karşılanması ve gelecekte yaşanabilecek su arzı sorunlarının önüne geçilmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESKİ 35 yeni kuyuyla 160 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin

10:38
Kraldı, ortada kaldı Mauro Icardi’ye şok üstüne şok
Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok
10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:25
Okul saldırısı davası başladı Babadan mahkemede olay savunma
Okul saldırısı davası başladı! Babadan mahkemede olay savunma
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 10:45:25. #7.12#
SON DAKİKA: TESKİ 35 yeni kuyuyla 160 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement