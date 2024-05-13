Tesla'ya Çin'de yeni mega fabrika projesi için inşaat ruhsatı verildi

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SHANGHAİ, 13 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Çin'deki yeni mega fabrika projesine inşaat ruhsatı verildi.

Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nde yer alan Lingang yeni bölgesinin yönetim komitesine göre, Tesla'nın ABD pazarı dışındaki ilk enerji depolama mega fabrika projesi Lingang yeni bölgesinde yer alacak. Fabrikanın 2025'in ilk çeyreğinde seri üretime geçmesi bekleniyor.

Fabrika, başlangıçta yılda yaklaşık 40 gigavat-saat enerji depolamaya eşdeğer 10.000 adet Megapack ünitesi üretecek.

Tesla'nın verdiği bilgilere göre Megapack, enerji depolama ve desteği sağlayan, şebekeyi istikrara kavuşturmaya ve kesintileri önlemeye yardımcı olan güçlü bir batarya.

Tesla, Ocak 2019'da Shanghai'daki giga fabrikasının temelini atmıştı.