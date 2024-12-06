Tevfik Tepebaşı: 'Teknik Eleman Değilim, Suçlamaları Reddettim' - Son Dakika
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Tevfik Tepebaşı: 'Teknik Eleman Değilim, Suçlamaları Reddettim'

Tevfik Tepebaşı: \'Teknik Eleman Değilim, Suçlamaları Reddettim\'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hacı Ömer Apartmanı'nın müteahhidi Tevfik Tepebaşı, duruşmada 'Teknik eleman değilim. Suçlamaları reddediyorum' dedi. Duruşmada sanıklar, binanın denetiminde sorumlu olmadıklarını savundu.

06.12.2024 17:38  Güncelleme: 17:40
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan, 69 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı Hacı Ömer Apartmanı'nın müteahhidi Tevfik Tepebaşı, duruşmadaki savunmasında, "Öğretmenim, teknik eleman değilim. Takdir edersiniz ki teknik olmayan birinin inşaat yapımından sorumlu olması mümkün değildir" dedi.

Hacı Ömer Apartmanı'nı yapan Başak Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanı Tevfik Tepebaşı, yönetim kurulu üyeleri Çetin Kurt, Kemal Duyar, İsmet Koyuncular, binanın yapımında görev alan Atilla Öz'ün 'Bilinçli birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın 2'nci duruşması görüldü. Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ölenlerin yakınları ile sanık avukatları katılırken, tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz ile Çetin Kurt başka deprem dosyalarından tutuklu oldukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

'HİÇBİR SUÇUM YOK'

Duruşmada ilk olarak Tevfik Tepebaşı, savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Tepebaşı, binanın 29 yıl önce kooperatifçe yapıldığını, tüm katların temelden itibaren denetlendiğini söyledi. Tepebaşı, "Yapı kullanma izin belgesinde inşaatı yapan teknik personelin ve denetimi yapan idari amirlerin imzaları vardır. Bu yaptıklarından sorumlu olduğunun belgesidir. Belediyece verilen bu bölgede müteahhit yazmıyor. Öğretmenim, teknik eleman değilim. Takdir edersiniz ki teknik olmayan birinin inşaat yapımından sorumlu olması mümkün değildir. Yapımından sorumlu olmayan birinin yıkımından da sorumlu tutulması mümkün değildir. Bu vesileyle hiçbir suçum olmadığından dolayı beratimi talep ediyorum" dedi.

DOSYA YENİDEN BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Çetin Kurt ile Atilla Öz de savunmalarında suçlamaları reddetti. Binada yakınlarını kaybedenlerse kolonlarda demirin az olduğunu, betonun en küçük çekiç darbesiyle kum gibi dağıldığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar vererek davayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tevfik Tepebaşı: 'Teknik Eleman Değilim, Suçlamaları Reddettim' - Son Dakika

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