Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Houston Texans forması giyen Azeez Al-Shaair, İsrail'in Gazze soykırımında öldürdüğü Filistinli kız çocuklarının isimlerini göz altı bandıyla sahaya taşıyor.

Amerikan futbolu oyuncusu Al-Shaair, maçlara Gazze'de öldürülen kız çocuklarının isimlerinin yazılı olduğu göz altı bantlarıyla çıkıyor.

NFL kurallarına göre oyuncu bu şekilde çıktığı her maçta ceza alıyor.

Soykırımı duyurmak için şimdiye kadar binlerce dolar para cezası alan oyuncu, daha fazlasını da ödemeye hazır olduğunu dile getiriyor.

Al-Shaair, ABD'nin en çok ilgi gören sporlarından olan Amerikan futbolunda İsrail'in işlediği soykırıma dikkati çekiyor.

Texans oyuncusu, NFL'in verdiği para cezalarına rağmen Filistinli kız çocuklarını anma girişimini sürdürüyor.

Geçen eylül ayında da Al-Shaair, NFL'den daha önce aldığı para cezalarına ve uyarılara rağmen, gözlerinin altındaki siyah bantlara "Lana/Bana Ahmad" yazarak bu anma serisini sürdürmüştü. 12 yaşındaki Lana ve 8 yaşındaki Bana Ahmad, eylül ayında Gazze'de düzenlenen bir İsrail hava saldırısında, ailelerinin diğer üyeleriyle birlikte hayatlarını kaybetmişlerdi.

Al-Shaair, 2024 sezonunda da NFL'in "Benim Davam, Benim Kramponlarım" (My Cause My Cleats) girişimi kapsamında, Filistinli Çocuklara Yardım Fonu'nu (Palestine Children's Relief Fund) destekleyen özel tasarım "Filistin'e Özgürlük" (Free Palestine) yazılı kramponlar giymişti.

Geçen ocak ayında, Texans'ın Pittsburgh Steelers'a karşı oynadığı play-off maçında ise Al-Shaair, gözlerinin altına "Soykırımı Durdurun" (Stop the Genocide) mesajını yazmıştı. NFL, oyuncuya forma ve ekipman kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 11 bin 593 dolar para cezası vermişti.

Al-Shaair, Houston'ın New England Patriots ile oynadığı play-off maçından önceki ısınmalarda da aynı mesajı taşımış, ancak maça devam etmesine izin verilmeyeceği uyarısı üzerine karşılaşma başlamadan önce bu yazıyı silmişti.

13 Eylül'de ise Al-Shaair, Ocak 2024'te Gazze'de hayatını kaybeden 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu "Hind Rajab"ın ismini gözlerinin altına yazmıştı. NFL, kendisine 11 bin 941 dolar para cezası kesmişti.

Bir hafta sonra Al-Shaair, Gazze'de İsrail'in düzenlediği bir saldırıda babasıyla birlikte hayatını kaybeden 8 yaşındaki Wafaa Akila'nın ismini göz altlarına sürdüğü boyanın üzerine yazmıştı.