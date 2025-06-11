Texas'ta ICE Protestolarına Ulusal Muhafız Görevlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Texas'ta ICE Protestolarına Ulusal Muhafız Görevlendirildi

11.06.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Greg Abbott, ICE karşıtı protestolar için Texas'ta Ulusal Muhafızları görevlendirdi.

NEW ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, Göçmen ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözaltlarına karşı eyalette yapılacak gösterilere yönelik Ulusal Muhafızları görevlendireceğini açıkladı.

Abbott, X sosyal medya hesabından ICE karşıtı gösteriler için paylaşım yaptı.

Texas Ulusal Muhafızların eyalet genelinde düzeni sağlamak için görevlendirileceğini belirten Abbott, "Barışçıl protesto yasaldır, insanları ve mülklere zarar vermek yasa dışıdır ve gözaltılara yol açacaktır." ifadesine yer verdi.

Abbott, Texas Ulusal Muhafızlarının kolluk kuvvetlerine düzeni sağlamada her türlü araç ve stratejiyi kullanarak destek olacağını kaydetti.

Texas'ı temsil eden Demokrat Kongre üyeleri Joaquin Castro ve Greg Casar, Abbott'un protestolara karşı Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararını kınayan bir açıklama yaptı.

İki Kongre üyesi, Abbott'un "Başkan Trump'ın otoriter politikalarına karşı miting düzenleyen toplumu sindirmeye çalıştığını" belirterek, "Vali Abbott, Ulusal Muhafızları gereksiz yere konuşlandırarak güvenliği ve sakinliği teşvik etmek yerine gerginliği tırmandırıyor." ifadelerini paylaştı.

Los Angeles'taki gösterilerle ülke gündemine gelen ICE karşıtı protestolar, başta San Antonio, Dallas ve Austin olmak üzere Texas eyaletinin farklı şehirlerinde de devam ediyor.

Gösteriler diğer şehirlere de yayılıyor

Öte yandan 6 Haziran'da Los Angeles'ta başlayan ICE karşıtı gösteriler ülkedeki diğer şehirlere de hızla yayılmaya devam ediyor.

ABD'nin New York kentinde, ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolarda 65 kişi gözaltına alındı.

Binlerce kişi, ICE'nin şehir genelinde ve ülke çapında sürdürdüğü sınır dışı uygulamalarını protesto etmek için Manhattan'daki Foley Meydanı'nda bir araya gelerek, ellerinde "ICE'yi dağıtın" ve "New York'tan defol ICE" yazılı dövizlerle gösteri yaptı.

Zaman zaman polis ile göstericiler arasında yaşanan şiddetli arbedede en az 65 kişinin "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

New York'taki yoğun katılımlı protestolar, San Francisco, Seattle, Atlanta ve Chicago gibi diğer büyük şehirlerdeki benzer gösterilerle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Özellikle Başkan Donald Trump'ın doğum günü nedeniyle Cumartesi günü ülke genelinde yapılacak "Kral gününe hayır" başlıklı protestolar için yetkililer şimdiden planlama yapmaya çalışıyor.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Donald Trump yönetimi, olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Los Angeles, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Texas'ta ICE Protestolarına Ulusal Muhafız Görevlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pendik’te esrarengiz olay Ormana girdi bir daha haber alınamadı Pendik'te esrarengiz olay! Ormana girdi bir daha haber alınamadı
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti 2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
İstanbul’da yıllar sonra “Çilek Dolunayı“ görüldü Mest eden görüntüler İstanbul'da yıllar sonra "Çilek Dolunayı" görüldü! Mest eden görüntüler
Ancelotti’den ilk maçında büyük başarı Brezilya Dünya Kupası’na gidiyor Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor
Çorum’da düğün dönüşü facia Minibüs devrildi Çorum'da düğün dönüşü facia! Minibüs devrildi
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

23:39
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:28
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
10:00
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar
09:39
Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi
Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi
09:37
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler’i çıldırtan olay
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
09:36
Madleen gemisine saldırı sonrası Yasemin Acar’ın sözleri gündem oldu
Madleen gemisine saldırı sonrası Yasemin Acar'ın sözleri gündem oldu
08:58
Protesto gösterileri devam ederken Trump’tan yeni bir hamle daha
Protesto gösterileri devam ederken Trump'tan yeni bir hamle daha
08:48
Furkan Kızılay’dan aşk dolu paylaşım
Furkan Kızılay'dan aşk dolu paylaşım
08:41
Türkiye’nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 00:39:49. #7.13#
SON DAKİKA: Texas'ta ICE Protestolarına Ulusal Muhafız Görevlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.