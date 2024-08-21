Texas'ta Küçük Bir Uçağın Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD'nin Texas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletinde güvenlik güçleri ve görgü tanıkları, Odessa Havalimanı'ndan kalkan ve havalanmakta zorlanan küçük bir uçağın, elektrik hattına çarptıktan sonra bir sokağa düştüğünü bildirdi.

Uçağın düşmesinin ardından çıkan yangında çevredeki araç ve binalar da hasar gördü.

Uçakta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.