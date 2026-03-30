Texas'ta Lise Öğrencisi Silahla Yaşamını Yitirdi

ABD'nin Texas eyaletinde bir lise öğrencisinin, önce öğretmenini silahla yaraladığı, sonra kendi açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bölge yetkilileri, Texas'ın Bulverde kentindeki bir lisede meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.
Yetkililer, 15 yaşındaki erkek öğrencinin, kadın öğretmenini silahla yaraladığını belirtti.
Öğretmenin hastaneye sevk edildiğini bildiren yetkililer, sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.
Öte yandan, yetkililer, öğrencinin kendi açtığı ateş sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı.
Yetkililer, okulun güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığını ve öğrencilerin başka bir okulda velileriyle buluşturulduğunu kaydetti.
